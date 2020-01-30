أمل جديد للمدخنين الشرهين بشأن سرطان الرئة
كشف دراسة جديدة، أن الأمل في الإقلاع عن التدخين يظل موجودًا حتى بمرور 30 أو 40 عامًا على ممارسة التدخين بشراهة.
وأوضحت نتائج الدراسة أن المدخنين طوال حياتهم ما زال بإمكانهم الحد بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض سرطان الرئة بالإقلاع عن التدخين.
وبيّنت الدراسة، أن الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين يتمتعون بخلايا رئة سليمة أكثر من الناحية الوراثية بالمقارنة مع المدخنين الحاليين، وذلك مع نمو خلايا جديدة سليمة وصحية لهم، و تجديد بطانة الشعب الهوائية.
وأفادوا بأن تلك الخلايا تصبح بدورها أقل ميلاً لتطوير الإصابة بالسرطان في المستقبل.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 54007 ] نشر منذ يومين
الأمل ماجاء الا بعد أختفاء الدخان الأصلي وأرتفاع سعره
وظهور جبل علي فجأة بقوة في الساحة😉
المضحك في الأمر
أن الدخان المغشوش بدخل عن طريق الجمارك
والدخان الأصلي يدخل تهريب
فعلآ من أنتم😂😂😂😂😂😂😂😂
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45487 ] نشر منذ 20 ساعة
هههههههههههههههههههههههه خلك مع الجمارك علشان لامرضت يعالجوك
رااايق[ عدد التعليقات: 7944 ] نشر منذ 10 ساعات
هههههههههههههههههههههه