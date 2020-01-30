استدراج واغتصاب جماعي لفتاة من ذوي الإعاقة

بيروت(صدى):

ألقت الجهات المعنية بلبنان، القبض على شاب اعتدى جنسيًا على فتاة من ذوي الإعاقة بعد استدراجها من قبل 3 أشخاص.

وأبلغت والدة الفتاة، الجهات المعنية باختفاء ابنتها التي تعاني من ضعف في النطق وكهرباء في الرأس، وقد استمعت الجهات إلى أقوال الفتاة.

وتبيّن أنه تم استغلالها بعد استدراجها إلى منطقة جنوبية من قبل 3 أشخاص، وقد أقدم أحدهم على الاعتداء عليها جنسياً داخل سيارة.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على أحدهم الذي اعترف بجريمته، وجاري البحث عن بقية المتهمين.