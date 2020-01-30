رد «نقل مكة» على مواطن اتهمه بجرف إسفلت مجمعه التجاري

نايف السالم(صدى):

رد فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، على مواطن اتهم الفرع بجرف إسفلت مجمعه التجاري.

وأكد مدير وحدة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم الفرع، المهندس عمر بن صالح بامصفر، أن الربط مع الطريق السريع كان مخالفاً، ولا يحقق السلامة المرورية على الطريق.

وأوضح أن صاحب المجمع نفّذ المدخل والمخرج بشكل عشوائي ودون الحصول على موافقة وزارة النقل، وهو ما أدى إلى تجمع مياه الأمطار على طريق (جدة- جازان)، و إيقاف الحركة المرورية.

وكان مواطن قد اشتكى من عدم استجابة الفرع لمطالبته بإعادة الطبقة الإسفلتية التي تم جرفها من أمام محله.