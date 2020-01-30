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5 حالات يجب عليهم زيارة الطبيب قبل الزواج للإطمئنان على القدرة الجنسية

5 حالات يجب عليهم زيارة الطبيب قبل الزواج للإطمئنان على القدرة الجنسية
متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعتبر الفحص الطبي قبل الزواج من الإجراءات الهامة للتأكد من الصحة الإنجانبية وعدم إصابة الأطفال بأمراض وراثية .

ويؤكد الأطباء أن هناك حالات تستلزم زيارة الطبيب قبل الزواج للتأكد من القدرة الجنسية بجانب الفحوصات الأساسية ، وهي كالتالي :

1- المصابون بالقلق وعدم المعرفة ، فيجب زيارة الطبيب لمعرفة بعض المعلومات عن العلاقة الزوجية وإزالة المخاوف التي تسيطر على البعض .
2- مرضى دوالي الخصية : فقد يؤثر المرض على القدرة الجنسية لذا يجب سؤال الطبيب .
3- مرضى السرطان : وذلك لأخذ عينة من السائل المنوي وتجميدها لأن العلاج الكيماوي يمنع انتاج السائل المنوي .
4- مرضى السكر : إذ قد يسبب ضعف القدرة الجنسية لكن مع اتباع النظام الغذائي وممارسة الرياضة يمكن التغلب على المشكلة .
5- أمراض أخرى كمصابي التهابات البروستاتا والسيلان للحصول على الإرشادات اللازمة .


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