5 حالات يجب عليهم زيارة الطبيب قبل الزواج للإطمئنان على القدرة الجنسية

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعتبر الفحص الطبي قبل الزواج من الإجراءات الهامة للتأكد من الصحة الإنجانبية وعدم إصابة الأطفال بأمراض وراثية .

ويؤكد الأطباء أن هناك حالات تستلزم زيارة الطبيب قبل الزواج للتأكد من القدرة الجنسية بجانب الفحوصات الأساسية ، وهي كالتالي :

1- المصابون بالقلق وعدم المعرفة ، فيجب زيارة الطبيب لمعرفة بعض المعلومات عن العلاقة الزوجية وإزالة المخاوف التي تسيطر على البعض .

2- مرضى دوالي الخصية : فقد يؤثر المرض على القدرة الجنسية لذا يجب سؤال الطبيب .

3- مرضى السرطان : وذلك لأخذ عينة من السائل المنوي وتجميدها لأن العلاج الكيماوي يمنع انتاج السائل المنوي .

4- مرضى السكر : إذ قد يسبب ضعف القدرة الجنسية لكن مع اتباع النظام الغذائي وممارسة الرياضة يمكن التغلب على المشكلة .

5- أمراض أخرى كمصابي التهابات البروستاتا والسيلان للحصول على الإرشادات اللازمة .