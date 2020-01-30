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بالفيديو .. مهندسة طيران بالهيئة العامة للصناعات العسكرية تروي تجربتها في التحدي

بالفيديو .. مهندسة طيران بالهيئة العامة للصناعات العسكرية تروي تجربتها في التحدي
سعيد العجل(صدى):

نجحت المرأة السعودية في ارتياد العديد من المجالات التي كانت مقتصرة على الرجال ، وتمكنت من إثبات نجاحها بالتزامن مع انطلاق رؤية المملكة 2030 التي وضعت المرأة كأولوية في التنمية الإقتصادية والإجتماعية .

وروت المواطنة ” الشهلاء صالح العزاز ” مسيرة الجهد والإصرار التي دفعتها لتحقيق حلمها بالعمل مهندسة طيران في الهيئة العامة للصناعات العسكرية .

وقالت أنها تخرجت من الولايات المتحدة ، ومن أول أيام الدراسة عزمت التحدي للنجاح في تخصص ، بعدما حاول أحد الأشخاص إحباطها منه وقال لها مستحيل تكملي السنة الأولى من دراسته ، لكنها أثبتت للجميع ولنفسها قدرتها على النجاح .

وأضافت : رحلتها بالهيئة من 10 شهور كنا وقتها 8 اشخاص ورغم صغر سن وعدد الاشخاص قدرنا نتجاوز الكثير من التحديات .
وتابعت قائلة : دور الهيئة تمكين الصناعات السعودية وبهذا الدور عرفنا حجم المسؤولية وبحجمها كانت انجاواتنا .

وفي النهاية طالبت “الشهلاء ” بتوطين 50%من الصناعات العسكرية قائلة : كل الي نتمناه في الهيئة العامة للصناعات العسكرية وراح نوصل له، هو توطين 50% من الصناعات العسكرية .


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