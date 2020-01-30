زوج يطعن زوجته 75 مرة باستخدام 4 سكاكين

لندن(صدى):

قام رجل يبلغ من العمر 37 عاما بقتل زوجته بتسديد 75طعنه فى أنحاء متفرقة من جسدها وذلك بعد أن اكتشف خيانتها.

ووقعت الحادثة فى بلدة روكدال بمقاطعة مانشستر شمال غرب بريطانيا، عندما أقدمت الزوجة على الاعتراف بخيانتها لزوجها.

واوضحت التحقيقات التى جرت حول الحادث ، أن الزوج امتلكه الغضب عندما علم بخيانة زوجته ، حيث جرت مشاجرة بينهم، فسحبها إلى المطبخ وسدد لها عدة طعنات باستخدام 4 سكاكين.

وكشفت التحقيقات أيضا أن المشاجرات جرت بين الزوجين قبل أسبوعين من وقوع الحادث، وذلك بناء على شهادة الجيران الذين سمعوا الزوجة وهى تؤكد أثناء المشاجرة أنها كرهت الحياة بسبب زوجها.