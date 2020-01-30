بالصور.. نيسان اكس تريل 2021 تزيح الستار عن سيارتها الجديدة

نيويورك(صدى):

أزاحت نيسان الستار عن الجيل الرابع الجديد كليا لاكس تريل 2021 في أبريل القادم في معرض نيويورك الدولي للسيارات.. وحتى ذلك الحين نعرض لكم كل ما نعرفه حاليا عن السيارة.

نعلم أن اكس تريل 2021 ستتمتع بتصميم أكثر عصرية ورشاقة مقارنة بالموديل الحالي، لتماثل كيكس وجوك، مع شبكة تهوية V بمنحنيات وحجم أكبر مع جسد عضلي ومصدات خلفي سميكة ومصابيح خلفية متصلة على عرض الخلفية بأكملها.

من المتوقع اعتماد اكس تريل الجديدة على محرك 2.5 لتر بترولي بضغط الهواء، مع محرك آخر تيربو 2.0 لتر، بجير CVT ونظام دفع أمامي أو رباعي، كما قد نرى نسخة هجينة بالقابس بنفس مولد الطاقة المستخدم في ميتسوبيشي اوت لاندر القادمة لاشتراكهما في المنصة، مع إمكانية القيادة لـ 70 كيلومتر بالطاقة الكهربائية فحسب.

من المتوقع اعتماد اكس تريل الجديدة على محرك 2.5 لتر بترولي بضغط الهواء، مع محرك آخر تيربو 2.0 لتر، بجير CVT ونظام دفع أمامي أو رباعي، كما قد نرى نسخة هجينة بالقابس بنفس مولد الطاقة المستخدم في ميتسوبيشي اوت لاندر القادمة لاشتراكهما في المنصة، مع إمكانية القيادة لـ 70 كيلومتر بالطاقة الكهربائية فحسب.