قلق في الأهلي المصري بسبب «كورونا»

ماجد محمد(صدى):

يعيش النادي الأهلي المصري، حالة من القلق بسبب انتشار فيروس كورونا خلال الأيام الماضية، وذلك قبل سفر بعثة الفريق برئاسة الكابتن محمود الخطيب إلى السودان.

وكشف سمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، قرر اصطحاب الشيف محمد الدالي في رحلة السودان التي تبدأ اليوم الخميس؛ استعدادا لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها بعد غدٍ السبت في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح سمير عدلي، أن الجهاز الفني فضل اصطحاب شيف الفريق؛ للاطمئنان على كافة التفاصيل الخاصة بإعداد وتجهيز وجبات الطعام للاعبين في رحلة السودان.

يذكر أن الأهلي يتصدر قمة مجموعته الثانية برصيد عشر نقاط ويأتي خلفه النجم الساحلي والهلال السوداني بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوي بنقطة واحدة.