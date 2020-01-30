مدير مدني مكة يقلد عددا من الضباط رتبهم الجديدة

محمد السعران(صدى):

قلد سعادة مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي بن خضران المنتشري عدد من الضباط رتبهم الجديدة بعد صدور الامر الملكي الكريم القاضي بترقيتهم وهم ملازم اول مخلد الحارثي وملازم اول حاتم الثبيتي .

وقدم اللواء المنتشري التهنئة للضباط المترقين متمنيا لهم التوفيق .

فيما عبر الضباط المترقين عن بالغ شكرهم وامتنانهم على الثقة الملكية الغالية التي منحت لهم وان هذه الثقة ستكون دافعا لمواصلة العطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

صرح بذلك المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني .