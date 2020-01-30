دعوات لتوقف الآباء عن نشر صور أطفالهم بسبب «الحسد الإلكتروني»

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تسبب الغزو الإلكتروني لكل البيوت بفعل وسائل التواصل في تغييرات جذرية بمجتمعنا السعودي والعربي ، دفعت العديد من الآباء والأمهات لتصويرأبنائهم وبناتهم بشكل مستمر وتعريضهم للكثير من المشاعر السلبية من قبل المتابعين .

وحول ذلك ، دشن رواد موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” هاشتاج تحت عنوان “كفاكم نشر مقاطع لأطفالكم ” مطالبين بالتوقف عن هذا التسابق الغريب الذي يصل إلى حد المنافسة ويجلب الشعور بالحسد لدى البعض .

وأكد المتابعون أن التصوير أصبح مبالغ فيه في كل الحالات سواء في المواقف الطبيعية كتحدث الأطفال او بحركات يعتقدونها غريبة ، مع التغافل عن الحديث الشريف ” العين حق ” ، ثم نتفاجأ بعد مدة من نشر المقطع بطلب حذفه او الدعاء لمن ظهر بالمقطع بالشفاء العاجل .

ووجه المتابعون رسالة إلى كل أب وأم بالحفاظ على ابنائهم من المشاعر السلبية ، فربما يحظى الأطفال بنعمة سُلبت من غيرهم ، داعين إياهم بتحصينهم بالأذكار .

الجدير بالذكر أن هناك دراسة حديثة صادرة عن جامعة “ميتشيغان” وجامعة “ويسكونسن-ميلووكي” ، تؤكد أن نشر الصور على مواقع التواصل الإجتماعي يحفز مشاعر الإحباط والحسد لدى البعض .