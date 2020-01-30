كراني: جمعة دافئة.. والأسبوع قادم مد وجزر

نايف السالم(صدى):

أكد خبير الأرصاد، حسن كراني، أننا سنعيش عملية مد وجزر حراري حتى يوم 6 فبراير المقبل.

وقال «كراني»: «بعون الله نعيش عملية مد وجزر حراري حتى 06 فبراير، الجمعة 07 فبرابر يقترب الزائر القطبي من الأجواء، السبت يغطي الشمالية الغربية ثم يغطي أجواء الشمال تدريجيا، الإثنين يتحرك متسارع ويغطي الوسطى، الغربية، الشرقية.. حتى ج العاصمة، الأربعاء يغطي الجزيرة».

وأضاف في وقت سابق من اليوم الخميس: «بعون الله مع نهاية اليوم الخميس يبدأ الرحيل الملموس للزائر القطبي عن معظم أجواء القطاع الغربي،- ليلة الجمعة بنهارها الدفئ يسود أجواء القطاع-يتحول محور الدفئ تدريجيا للعاصمة وبقية الوسطى والشرقية وجنوب أجواء القطاع الشمالي..مع صباح ووسط الجمعة».