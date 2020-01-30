فوائد الخروب لحرق الدهون

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعتبر الخروب من البقوليات التي تحتوي على الكثير من المغذيات. ولهذا ينصح باستخدام البودرة التي يتم الحصول عليها بعد طحنه في تحضير مختلف الوصفات المنزلية.

ومن الاسباب التي يمكن أن تشجع على ذلك هي أنها تساعد على خفض مستوى الكوليسترول في الدم.

ورغم أنها تحتوي على نسبة مرتفعة من السكر إلا أن غناها بالألياف القابلة للذوبان يجعل عملية امتصاص تلك الدهون سهلة جداً.

ويساعد تناولها على تعزيز الشعور بالشبع حيث تبقى تلك الألياف في المعدة لمدة طويلة.

ولهذا من الممكن الاعتماد عليها من أجل خسارة الوزن وحرق الدهون التي تتاركم في مناطق الجسم المختلفة خصوصاً أنها لا تحتوي على أي نسبة من الدهون الضارة. كما أنها لا تزود الجسم بالكثير من السعرات الحرارية مقارنة بالكاكاو مثلاً.

كذلك تحتوي بدورة الخروب على الكثير من الحديد وتساهم في تعزيز الجهاز المناعي. ومن أجل الاستفادة من خصائصها أكثر من المفيد تناولها مع أطعمة غنية بالفيتامين C.

وهي أيضاً مصدر مهم للكالسيوم الذي يعتبر أكثر فعالية من ذلك الذي تحتوي عليه أصناف نباتية أخرى.