قبلة تنهى مصير وافد هندى بالسجن فى الامارات

دبي(صدى):

قرر القضاء الاماراتى حبس وافد هندى لمدة عام وأبعاده من البلاد، وذلك بعد أن قام بتقبيل فتاة تبلغ من العمر 14 عاما.

وترجع تفاصيل الواقعة حينما اقدم الوافد على تقبيل الفتاة فى رأسها ورقبتها ووجها، بجحة وجود تشابه بينها وبين ابنته.

وتطورت تبعات الموقف حتى وصلت للقضاء حيث وجهت تهمه للوافد بهتك عرض الفتاة بتقبيله لها بالإكراه على رأسها ورقبتها ووجها.

ونفى الوافد صحة ما ادعته الفتاة، مؤكدا أنه قبل وجهها ورأسها فقط بنية سليمة وليس بالإكراه كما ادعت الفتاة، مستشهدا على ذلك بأنه يعمل في الامارات منذ خمس سنوات، ولم يقم بأى فعل مخل للآداب، كما لم يشتكى منه احد خلال عمله بأحد الكافتيريات