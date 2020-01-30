حلم أردوغان يتحول لكابوس يهدد تركيا والمعارضة تستغيث:«مشروعك جريمة»
اشتعل الخلاف بين المعارضة التركية والرئيس التركي ” أردوغان ” بسبب إصرار الأخير على تنفيذ مشروع قناة اسطنبول المائية على الرغم من تحذيرات خبراء البيئة من مخاطرها واهدار المال العام .
فبينما طالب رئيس بلدية اسطنبول أكرم أوغلو الرئيس التركي بالتوقف عن تنفيذ المشروع واصفاً إياه بـ “الجريمة ” يتمسك أردوغان بحلمه الأناني لتحقيق مشروعات عملاقة فارغة في محتواها متوهماً بأن التاريخ سيمجده بوجودها .
وقال أردوغان : شاء من شاء وأبى من أبى سأنفذ المشروع ، محاولاً إقناع الرأي العام التركي بأنه سيدر المليارات بينما يعتبر المشروع على رأس ملفات الفساد لأردوغان .
والأدهى من ذلك أنه تم اكتشاف صفقة شيطانية لصهر أردوغان الذي اشترى قطع أرادي بالقرب من المشروع بثمن بخث آملاً في تحقيق الأرباح على حساب المال العام .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53947 ] نشر منذ 16 دقيقة
أنا مدري وش يبون فيك الشعب التركي
لاحلم ولا همه أنت حتى معلم شاورمه
ماتنفع
الله يعيننا عليك 😐