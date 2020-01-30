ابرز مزايا شواحن التوربو للسيارات

متابعه_أميرة خالد(صدى):

تقدم شواحن التوربو مزايا عديدة للسيارات، إذ تساعد على مد المحرك بمزيد من القوة تعادل ثلاثة أضعاف القوة الفعلية للمحرك.

وبجانب ذلك تزيد كمية الهواء فى غرفة الاحتراق بالمحرك، وبالتالى زيادة الضغط بشكل أكبر مما يحدث عبر المحركات العادية.

كما تتسم شواحن التوربو بانها خفيفة، وقدرتها إعادة استخدام الغاز العادم وخفض استهلاك الوقود .

بجانب مميزاتها، فهناك عيوب تشوبها أبرزها تلف الريشة التي توجد بين قوسي العجلة، وتلك المشكلة تتسبب في خروج الزيت من العادم.

وينصح عند استخدام هذا النوع من الشواحن بأن يكون بعيد عن المحرك حتى لا تؤثر درجة الحرارة الناتجة عنه على المحرك.