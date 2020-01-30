شاهد.. سائقة مثالية تُفاجأ باستيقافها لتقديم مكافأة لها
نالت سائقة مثالية في جازان، مكافأة مالية من فريق حملة 80، نظير قيادتها المثالية.
وجاء ذلك ضمن بعد متابعتها السرية لاختبار قيادتها، إذ اجتازت كل نقاط الاستحقاق بنجاح.
وفوجئت السائقة باستيقاف المرور السري لها، وتقديم مكافأة مادية لها وشهادة شكر من مدير إدارة المرور.
كما تم ترشيحها لمرحلة السحب النهائي على السيارات المقدمة من الراعي الرسمي للحملة (كيا الجبر).
M-512🐧[ عدد التعليقات: 2603 ] نشر منذ يومين
بارك الله فيكم وجزاكم الله ألف خير ، عمل رائع وله منافع جداً عالية ولكن الطريقة الصحيحة والمثلى هي ليست بوضع جوائز عالية القيمة بل بوضع جوائز تحفيزيه وتتعلق بتخفيض عدد المخالفات على كل الناس ومن يلتزم لمده لا تقل عن ٥شهور بدون مخالفات او سرعات وغيره ينقص من مخالفاته وهذا له تحفيييز رائع لكي يلتزم الكل بسرعة المحددة وعدم مخالفة النظام .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 54007 ] نشر منذ يومين
طيب فيه سائقين مثاليين وقدوات
محد درى عنهم😂😂😂😂😂😂😂
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5722 ] نشر منذ يومين
من المؤلم جدا ان تصل الفبركات المكشوفه والاعدادات المسبقه لادارات حكوميه ويتبنا مافيها من تدليس مسؤؤلين في الدوله
faeiz[ عدد التعليقات: 1543 ] نشر منذ يومين
بدري مايمديهم يسوقون عشان المكأفات
في ناس من زمان تسوق بمثالية وينكم عنهم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33181 ] نشر منذ يومين
اوكي تستاهل