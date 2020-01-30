خبرات عملية وعلمية لـ شروق الجدعان أول نائبة لمدير شؤون النفقة

نايف السالم(صدى):

تُعد شروق بنت محمد بن عبدالرحمن الجدعان، أول امرأة تتولى منصبًا قياديًا في صندوق النفقة، إذ تم تعيينا نائبًا للمدير العام لشؤون النفقة.

وتملك شروق الجدعان، خبرات عملية في شركات وجهات حكومية منذ أن بدأت حياتها العملية عام 2006 حيث تولت إدارة برنامج التعليم التعاوني بكلية البنات بجامعة الأمير سلطان حتى أواخر عام 2014.

وانتقلت بعد ذلك للعمل في شركة تكامل، حيث أدارت عمليات دروب والجودة وبرنامج التعلم المدمج بالشراكة مع الكليات التقنية، ثم كان لها دور في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية حيث تولت إدارة برنامج تفعيل دور المرأة ومشروع المنظومة الذكية لرصد الغازات المسببة للاحتباس الحراري من عام 2015 إلى عام 2019.

وخلال العام الماضي، انتقلت للعمل في وزارة العمل كمستشارة بمكتب تحقيق الرؤية عضو اللجنة التحضيرية لمجلس إدارة صندوق النفقة.

يذكر أن الجدعان، تحمل شهادة الماجستير في إدارة نظم المعلومات من جامعة دار العلوم، وبكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة الملك سعود.