بلدية أملج تواصل جولاتها المفاجئة على مطاعم المحافظة

بدر الحارثي(صدى):

واصلت بلدية محافظة أملج اليوم , تكثيف جولاتها الرقابية المفاجئة والمتابعة المستمرة لمحال بيع الأطعمة والمطاعم والبوفيهات , وذلك للتأكد من سلامة المعروض حفاظًاً على الصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة أملج المهندس غازي محمد العتيبي، أن البلدية ممثلة بقسم صحة البيئة تأكدت خلال جولتها من توفر اشتراطات السلامة الصحية والتصاريح النظامية، مفيدًا أنه جرى مصادرة بعض الأطعمة والأواني المنزلية ، فيما طبقت الغرامات والأنظمة بحق المخالفين.

من جهته أكد مدير إدارة الخدمات بالبلدية الدكتور لؤي محمد المطوع ، أن البلدية حريصة على تكثيف الجولات الرقابية المفاجئة خاصة على الأنشطة الخاضعة للصحة العامة , إضافة إلى الجولات اليومية الاعتيادية ، بهدف المتابعة المستمرة لضمان تطبيق اشتراطات السلامة الصحية في الأطعمة التي تقدم للمستهلكين ، مطالباً الجميع بالإبلاغ فوراً عند وجود ملاحظات من خلال الاتصال برقم البلاغات البلدية 940 أو رقم واتس آب البلدية 0554020155 وحساب البلدية بتويتر .