بالصورة.. نهى نبيل تدافع عن نفسها بعد «الفيديو الخادش»

خالد الظفيري(صدى):

حاولت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل الدفاع عن نفسها بعد الهجوم العنيف عليها إثر الفيديو المسرب لها وهي تقوم بسب ابنها بألفاظ خادشة للحياء .

ونشرت “نبيل ” صورة لها برفقة نجلها وهي تحتضنه قائلة ” حتى وإن كنت تمشي مستقيماً ستجد من ينتقد ظلك المائل ” .

ومع ذلك فلم تلقى الفاشينيستا تأييد للفيديو الصادم ، وسط حالة من الجدل بين غض الطرف عن الفيديو الذي خرجت فيه عن أعصابها وحدودها ، وبين توبيخها لما ظهر فيه من ألفاظ غريبة نابية .

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