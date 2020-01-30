بالصورة.. نهى نبيل تدافع عن نفسها بعد «الفيديو الخادش»
حاولت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل الدفاع عن نفسها بعد الهجوم العنيف عليها إثر الفيديو المسرب لها وهي تقوم بسب ابنها بألفاظ خادشة للحياء .
ونشرت “نبيل ” صورة لها برفقة نجلها وهي تحتضنه قائلة ” حتى وإن كنت تمشي مستقيماً ستجد من ينتقد ظلك المائل ” .
ومع ذلك فلم تلقى الفاشينيستا تأييد للفيديو الصادم ، وسط حالة من الجدل بين غض الطرف عن الفيديو الذي خرجت فيه عن أعصابها وحدودها ، وبين توبيخها لما ظهر فيه من ألفاظ غريبة نابية .
إقرأ أيضاً :
اترك تعليقاً