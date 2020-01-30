براتب 4050ريال .. شركة أسمنت المنطقة الشرقية تطرح وظائف شاغرة
كشفت شركة أسمنت المنطقة الشرقية عن توفر وظائف شاغرة للرجال بمسمى كاتب تأمين.
واشترطت على المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون سعودى الجنسية، ومن حملة شهادة الثانوية أو ما يعادلها.
واضافت أن راتب الوظيفة يبلغ 4050 ريال، مشيرة إلى أن التقديم متاح الآن عبر الرابط التالى: هنا
محمد[ عدد التعليقات: 3497 ] نشر منذ 4 ساعات
اخصم 350 للتامينات
الواقع[ عدد التعليقات: 7540 ] نشر منذ 34 دقيقة
التاجر الكبير الواجب عليه أن يستحي وهو يقدم مثل هذا المبلغ كراتب للمواطن هذا الراتب بكل اختصار هزيل والمشاهد ان معظم الشركات اتفقت على هذا