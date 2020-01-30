براتب 4050ريال .. شركة أسمنت المنطقة الشرقية تطرح وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة أسمنت المنطقة الشرقية عن توفر وظائف شاغرة للرجال بمسمى كاتب تأمين.

واشترطت على المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون سعودى الجنسية، ومن حملة شهادة الثانوية أو ما يعادلها.

واضافت أن راتب الوظيفة يبلغ 4050 ريال، مشيرة إلى أن التقديم متاح الآن عبر الرابط التالى: هنا