حمدالله: السعوديون محظوظون بوجود الأمير محمد بن سلمان (فيديو)
أكد الدولي المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم فريق النصر، أن الشعب السعودي محظوظ بوجود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.
وقال عبدالرزاق حمدالله، إن الأمير محمد بن سلمان يفكر في مستقبل الشباب، متمنيًا أن تستمر المملكة من تقدم إلى تقدم، مؤكدًا أن دعم القيادة الكبير أحدث قفزة كبيرة في جميع المجالات.
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مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1254 ] نشر منذ يومين
بحكم معرفتي بالمغرب وسكني في وسطهم..اعتبره صادق.
الشباب في المغرب يعاني كثيرا ووضعهم مزري..لكن افضل من العراق وسوريا ولبنان
الشباب في السعودية ودول الخليج العربي..وضعهم يحسد عليه.
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 602 ] نشر منذ يومين
غصباً عنك مو برضاك.. وانسى الي بالي بالك..!
مافيش يا بابا مافيش جنسية..؟!
محتار[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ يومين
المغرب 40 مليون اغلبهم شباب والسعودية بدون تجنيس 12 مليون وش جاب لجاب
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1254 ] نشر منذ يومين
الى محتار
هل تقصد ان من حصل على الجنسية السعودية وليس له انتماء قبلي لا يحسب من ضمن سكان السعودية…؟!
إذا كان هذا رأيك..
اقول لك من حصل على الجنسية السعودية وهو من أصل أفريقي او إندونيسي او هندي او بخاري…سعوديين لهم حقوق وعليهم واجبات
ولا يقلون عن أبناء القبائل…في استحقاقات حمل الجنسية السعودية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 1218 ] نشر منذ يوم واحد
المحظوظ من سن سنة حسنة والخاسر من سن سنة سيئة..