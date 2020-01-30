حمدالله: السعوديون محظوظون بوجود الأمير محمد بن سلمان (فيديو)

نواف السالم(صدى):

أكد الدولي المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم فريق النصر، أن الشعب السعودي محظوظ بوجود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

وقال عبدالرزاق حمدالله، إن الأمير محمد بن سلمان يفكر في مستقبل الشباب، متمنيًا أن تستمر المملكة من تقدم إلى تقدم، مؤكدًا أن دعم القيادة الكبير أحدث قفزة كبيرة في جميع المجالات.

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