ممثلة عالمية تتهم نجم السلة الأمريكي براينت بالاغتصاب

واشنطن(صدى):

نشرت الممثلة الأمريكية المشهورة ” إيفان راشيل وود” تغريدة على حسابها الرسمى بموقع تويتر، اتهمت من خلاله نجم كرة السلة الأمريكى الراحل “كوبي براينت” بأنه مغتصب.

وكتبت فى التغريدة : ” ما حدث هو شيء مأساوي ، أنا حزينة على عائلة كوبي ، كان بطلاً رياضيًا وكان أيضًا مغتصب ، كل هذة الحقائق يمكن أن توجد في وقت واحد”.

من جهتهم، استنكر بعض متابعى الفنانة العالمية ما كتبته حول النجم الراحل، مطالبين إياها بتقديم الاعتذار.

يذكر أن براينت لقى مصرعه يوم الخميس الماضى جراء تحطم الطائرة التى كان يستقلها.