المملكة تشهد تقلبات جوية الأيام القادمة

علي القحطاني(صدى):

توقعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تتأثر المملكة هذه الأسابيع بمرور منخفضات سريعة يصاحبها تقلبات جوية ما بين يوم وآخر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم – سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.