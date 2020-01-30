بالفيديو.. أربعيني ينتقم من عشيقته بحرقها بالبنزين

موسكو(صدى):

أقدم حارس أمن بإحدى محلات السوبر ماركت فى روسيا على الانتقام من عشيقته بإلقاء بنزين عليها مما تسبب في حرق 35% من جسدها.

وكشفت التحقيقات المتعلقة بالحادث، أن الحارس البالغ من العمر 41 عاما، كان متزوجا، وفي نفس الوقت كان على علاقة عاطفية بزميلته في العمل، والتى تُدعى “تتيانا”.

وبينت التحقيقات أن تتيانا كانت متزوجة، وأنها حاولت إنهاء العلاقة مع عشيقها حفاظًا على بيتها، مما دفع الأخير إلى الغضب وإحضار زجاجة بها بنزين، وقام بإلقاء بعضا منها عليها أثناء فترة دوامها في المحل.

وانتهى الحادث بإلقاء القبض عليه وبقاء “تتيانا” على الفراش بين الحياة والموت، فيما أكد زوجها بعدم علمه بما حدث لها، ورفض المستشفى بالسماح له بمقابلة زوجته.