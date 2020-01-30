فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، عن توفر 206 وظيفة شاغرة للجنسين؛ للعمل في العديد من الشركات بالقطاع الخاص.

وأوضحت أن الشركات هي: «شركة دكتور كيف القابضة، شركة المأكولات السريعة (البيك)، شركة الغذاء اليومي مايسترو بيتزا، شركة تمر العربية التجارية، نسما للحراسات الأمنية، فندق توبو، شركة أسواق التميمي، فندق تو بو».

ويمكن التقدم على الوظائف ومعرفة المزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي اضغط هنـــــــــــــــا .