بالفيديو.. تعاون بين «فرجت» و«الإسكان» للإفراج عن المسجونين بسبب تراكم الإيجارات
كشف اللواء يحي الغامدي االمشرف على خدمة ” فرجت ” ومدير إدارة الإتصالات وتقنية المعلومات بوزارة الداخلية أن هنك تعاون مع وزارة الإسكان للإفراج عن المسجونيين بسبب تراكم الإيجارات .
وأكد ” الغامدي ” أن هناك تبادل للبيانات مع وزارة الإسكان حالياً للوقوف على هؤلاء المسجونين لتسوية أوضاعهم والإفراج عنهم قريباً .
الجدير بالذكر أن مبادرة فرجت ضمن المبادرات التي تهدف وزارة الداخلية من خلالها إلى إشراك المجتمع في مد يد العون للموقوفين في قضايا مالية، وإتاحة ذلك عبر منصة أبشر الإلكترونية.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1209 ] نشر منذ 21 دقيقة
المفروض على الجمعيات الخيرية تحمل جزء من الإيجار مساعدة.
او تبني مساكن خيرية…في السعودية نسمع عن مليارديرات وأصحاب مئات الملايين.ويبنون أبراج .لكن لم نسمع عن بناءهم مساكن للمحتاجين يظهرون في بعض وسائل التواصل الاجتماعي
يوزعون فلوس لمواطنين ولو تحسبها تجدها لا تزيد عن 10 ألف المهم جرى تصويره وهو يوزع الفلوس..
الرصيد المهم للإنسان يوم لا ينفع لا مال ولا اولاد إلا ماقدمه من صدقات