بالفيديو.. تعاون بين «فرجت» و«الإسكان» للإفراج عن المسجونين بسبب تراكم الإيجارات

حمود العنزي(صدى):

كشف اللواء يحي الغامدي االمشرف على خدمة ” فرجت ” ومدير إدارة الإتصالات وتقنية المعلومات بوزارة الداخلية أن هنك تعاون مع وزارة الإسكان للإفراج عن المسجونيين بسبب تراكم الإيجارات .

وأكد ” الغامدي ” أن هناك تبادل للبيانات مع وزارة الإسكان حالياً للوقوف على هؤلاء المسجونين لتسوية أوضاعهم والإفراج عنهم قريباً .

الجدير بالذكر أن مبادرة فرجت ضمن المبادرات التي تهدف وزارة الداخلية من خلالها إلى إشراك المجتمع في مد يد العون للموقوفين في قضايا مالية، وإتاحة ذلك عبر منصة أبشر الإلكترونية.