بالفيديو.. «الخثلان» يوضح حكم الجمع بين الصلوات بسبب شدة البرد

عادل الحربي(صدى):

أكد الشيخ الدكتور سعد الخثلان عضو هيئة كبار العلماء سابقاً والأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أنه لا يجوز الجمع بين الصلوات أو ترك صلاة الجماعة بسبب شدة البرد .

وقال “الخثلان ” في لقاء له ببرنامج “يستفتونك ” ، أنه لا يوجد دليل شرعي على ذلك ، أن الحديث الشريف : ألا صلوا في رحالكم ” المقصود به حال السفر وليس الحضر ، ولا تقوم به الحجة .

وأضاف : لكن لو صَحِب البرد عواصف باردة، ولَحِقَ الناس حرج غير معتاد ومشقة كبيرة؛ فيمكن أن يُقال في هذه الحالة بالجمع.

كما نفى الإستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ، مؤكداً أنه منسوخ وقيل أنه كان هناك وباء في المدينة وعذر خفي .

وأشار “الخثلان ” إلى أهمية الحفاظ على الصلوت في مواعيدها ، مشيراً إلى أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرتدون ثوب واحد في شدة البرد ولا يجمعون الصلوات بسبب البرد ، وأن هناك وسائل عديدة للتدفئة أو ارتداء الملابس الثقيلة .