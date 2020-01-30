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مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث تصادم على طريق عرعر- طريف الدولي

مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث تصادم على طريق عرعر- طريف الدولي
نايف السالم(صدى):

لقى شخصين مصرعهم وإصيب آخر، يوم أمس، في حادث تصادم لسيارتين على طريق عرعر- طريف الدولي.

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية أن الحادث وقع بالقرب من هجرة جابي على طرق عرعر- طريف الدولي)، حيث تم مباشرة الحادث.

وأضافت أن الفرق الإسعافية توجهت فور تلقيها بلاغ الحادث، حيث قدمت الإسعافات الضرورية للمصاب ونقله مع المتوفين إلى مستشفى طريف العام.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 599 ] نشر منذ يومين

حسبي الله على كل من يستخدم الجوال وهو يسوق بهذلو البشريه ذا الجحلط الله لا يوفقهم

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