مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث تصادم على طريق عرعر- طريف الدولي
لقى شخصين مصرعهم وإصيب آخر، يوم أمس، في حادث تصادم لسيارتين على طريق عرعر- طريف الدولي.
وأوضحت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية أن الحادث وقع بالقرب من هجرة جابي على طرق عرعر- طريف الدولي)، حيث تم مباشرة الحادث.
وأضافت أن الفرق الإسعافية توجهت فور تلقيها بلاغ الحادث، حيث قدمت الإسعافات الضرورية للمصاب ونقله مع المتوفين إلى مستشفى طريف العام.
جراح[ عدد التعليقات: 599 ] نشر منذ يومين
حسبي الله على كل من يستخدم الجوال وهو يسوق بهذلو البشريه ذا الجحلط الله لا يوفقهم