مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث تصادم على طريق عرعر- طريف الدولي

نايف السالم(صدى):

لقى شخصين مصرعهم وإصيب آخر، يوم أمس، في حادث تصادم لسيارتين على طريق عرعر- طريف الدولي.

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية أن الحادث وقع بالقرب من هجرة جابي على طرق عرعر- طريف الدولي)، حيث تم مباشرة الحادث.

وأضافت أن الفرق الإسعافية توجهت فور تلقيها بلاغ الحادث، حيث قدمت الإسعافات الضرورية للمصاب ونقله مع المتوفين إلى مستشفى طريف العام.