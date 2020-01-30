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  3. بالفيديو..حمد الله عن إغلاق حسابه: في ناس تقول أشياء مو حلوة ما أبغي ياخدون ذنوب !

بالفيديو..حمد الله عن إغلاق حسابه: في ناس تقول أشياء مو حلوة ما أبغي ياخدون ذنوب !

بالفيديو..حمد الله عن إغلاق حسابه: في ناس تقول أشياء مو حلوة ما أبغي ياخدون ذنوب !
ماجد محمد(صدى):

أثار لاعب النصر عبد الرازق حمد الله الجدل بتصريحات غريبة برر بها إغلاقه حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” في 2019 .

وقال “حمد الله ” في لقاء معه على قناة “روتانا خليجية ” : بالنسبة للسنة الماضية ليش أنا شيلت تويتر ، يعني فيه ناس تقول أشياء مو حلوة فقررت أحذف هذا الحساب .

وأضاف : حذفي للحساب جاء عشانهم هم على أساس ما يأخذون ذنوب ، أما بالنسبة لي ما انزعج أصلاً من السوشيال ميديا .

وأثار التصريحات تساؤل جمهوره حول مدى صحة عدم تأثره بالسوشيال ميديا بينما أقدم على إغلاق الحساب تماماً .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يومين

ايوه ياحسن اطعم لي 600 مسكين ياحسن

[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ يومين

لا يا شيخ

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