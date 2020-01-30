بالفيديو..حمد الله عن إغلاق حسابه: في ناس تقول أشياء مو حلوة ما أبغي ياخدون ذنوب !
أثار لاعب النصر عبد الرازق حمد الله الجدل بتصريحات غريبة برر بها إغلاقه حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” في 2019 .
وقال “حمد الله ” في لقاء معه على قناة “روتانا خليجية ” : بالنسبة للسنة الماضية ليش أنا شيلت تويتر ، يعني فيه ناس تقول أشياء مو حلوة فقررت أحذف هذا الحساب .
وأضاف : حذفي للحساب جاء عشانهم هم على أساس ما يأخذون ذنوب ، أما بالنسبة لي ما انزعج أصلاً من السوشيال ميديا .
وأثار التصريحات تساؤل جمهوره حول مدى صحة عدم تأثره بالسوشيال ميديا بينما أقدم على إغلاق الحساب تماماً .
ابو نايف[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يومين
ايوه ياحسن اطعم لي 600 مسكين ياحسن
زائر[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ يومين
لا يا شيخ