بالفيديو..حمد الله عن إغلاق حسابه: في ناس تقول أشياء مو حلوة ما أبغي ياخدون ذنوب !

ماجد محمد(صدى):

أثار لاعب النصر عبد الرازق حمد الله الجدل بتصريحات غريبة برر بها إغلاقه حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” في 2019 .

وقال “حمد الله ” في لقاء معه على قناة “روتانا خليجية ” : بالنسبة للسنة الماضية ليش أنا شيلت تويتر ، يعني فيه ناس تقول أشياء مو حلوة فقررت أحذف هذا الحساب .

وأضاف : حذفي للحساب جاء عشانهم هم على أساس ما يأخذون ذنوب ، أما بالنسبة لي ما انزعج أصلاً من السوشيال ميديا .

وأثار التصريحات تساؤل جمهوره حول مدى صحة عدم تأثره بالسوشيال ميديا بينما أقدم على إغلاق الحساب تماماً .