السفارة في كولومبو تشدد على استخدام وسائل الوقاية من كورونا

كولومبو (صدى):

شدّدت سفارة المملكة في كولومبو بسريلانكا، على المواطنين الزائرين بضرورة استخدام وسائل الوقاية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

ويستمر فيروس كورونا في انتشاره عالميًا حيث سجّلت الإصابات في 17 دولة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 170 في الصين، كما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 7700 شخص.

يشار إلى أنه سيتم عقد جلسة مغلقة في منظمة الصحة العالمية بجنيف اليوم الخميس، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان الانتشار السريع للفيروس يمثل الآن حالة طوارئ عالمية.