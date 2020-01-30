مخاطر قاتلة في الساونا والمسابح ونصائح هامة للوقاية منها
على الرغم من فوائد الساونا والسباحة إلا أن هناك مخاطر كبيرة تحوم حولهما نظراً لعدم إلتزام مشغليها بالصيانة المطلوبة .
وحذر خبراء من وجود جراثيم وبكتيريا في الساونا والمسابح تسبب الأمراض وقد تصل إلى حد الوفاة ، ومن أكثر الأمراض الشائعة تهيج العينين والجلد بسبب تحول المياه لحمضية .
كما تتسبب أحياناً في القئ والإسهال وأنواع بكتيريا خطيرة كالسلمونيلا ، ومولاي ، والكريبتوسبويديوم ، وغيرها ، كما يوجد في الساونا وحمامات البخار فيروس خطير يسبب تسمم الدم ومن ثم الوفاة .
ونصح الخبراء بضرورة التأكد من نظافة وصيانة المسابخ والساونا ، واتباع تعليمات الوقاية ، كالإستحمام قبل وبعد السباحة والساونا ، واستخدام مناشف نظيفة خاصةً بعد التعافي من القئ والإسهال ، والحفاظ على إبقاء الرأس في المياه لمنع دخول البكتيريا في العينين أو الأنف أو الفم .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1204 ] نشر منذ 26 دقيقة
الخطورة المشار لها في المسابح العامة..
لان بيض الديدان الدبوسية ( الاسكارس ) منطقة الشرج عند الإنسان الحاضن المثالي لابد من الكشف الصحي من ضمن ارتياد المسابح..
بنت ألمانية مراهقة حملت من المسبح ربما واحد مارس العادة السرية كان هذا في أحد فنادق الغردقة وامها اقامت دعوى أمام القضاء المصري.
مرضى السكر وارتفاع الضغط عليهم تجنب السونا والبخار