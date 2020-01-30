مخاطر قاتلة في الساونا والمسابح ونصائح هامة للوقاية منها

متابعة- أميرة خالد(صدى):

على الرغم من فوائد الساونا والسباحة إلا أن هناك مخاطر كبيرة تحوم حولهما نظراً لعدم إلتزام مشغليها بالصيانة المطلوبة .

وحذر خبراء من وجود جراثيم وبكتيريا في الساونا والمسابح تسبب الأمراض وقد تصل إلى حد الوفاة ، ومن أكثر الأمراض الشائعة تهيج العينين والجلد بسبب تحول المياه لحمضية .

كما تتسبب أحياناً في القئ والإسهال وأنواع بكتيريا خطيرة كالسلمونيلا ، ومولاي ، والكريبتوسبويديوم ، وغيرها ، كما يوجد في الساونا وحمامات البخار فيروس خطير يسبب تسمم الدم ومن ثم الوفاة .

ونصح الخبراء بضرورة التأكد من نظافة وصيانة المسابخ والساونا ، واتباع تعليمات الوقاية ، كالإستحمام قبل وبعد السباحة والساونا ، واستخدام مناشف نظيفة خاصةً بعد التعافي من القئ والإسهال ، والحفاظ على إبقاء الرأس في المياه لمنع دخول البكتيريا في العينين أو الأنف أو الفم .