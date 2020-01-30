بالفيديو.. مزاد حماسي على «فقعة» وبيعها بسعر لا يصدق

أميرة خالد(صدى):

وثق مقطع فيديو مزاد علنى على “فقع ” شهد حماس شديد وصولاً لسعر لا يصدق ، وقيل أنه في قطر .

وأظهر الفيديو تجمع المشاركن في المزاد الذي بدأ بسعر 1500 ريال ، ومزايدة ومغالاة الراغبين في شرائه حتى استقر على سعر 4800 ريال .

وحقق الفيديو تداول واسع على مواقع التواصل الإجتماعي ، وسط حالة من الجدل حول أهمية “الفقع ” وسر وصوله إلى هذا السعر الذي يشتري 5 ذبائح على حد قول أحد المتابعين .