بالفيديو.. مزاد حماسي على «فقعة» وبيعها بسعر لا يصدق
وثق مقطع فيديو مزاد علنى على “فقع ” شهد حماس شديد وصولاً لسعر لا يصدق ، وقيل أنه في قطر .
وأظهر الفيديو تجمع المشاركن في المزاد الذي بدأ بسعر 1500 ريال ، ومزايدة ومغالاة الراغبين في شرائه حتى استقر على سعر 4800 ريال .
وحقق الفيديو تداول واسع على مواقع التواصل الإجتماعي ، وسط حالة من الجدل حول أهمية “الفقع ” وسر وصوله إلى هذا السعر الذي يشتري 5 ذبائح على حد قول أحد المتابعين .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1204 ] نشر منذ 22 دقيقة
فقعه نوع من الأكل ثاني يوم مصيرها المرحاض اعزكم الله
ليس من المقتنيات