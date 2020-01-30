  • الخميس 30

    يناير

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. مزاد حماسي على «فقعة» وبيعها بسعر لا يصدق

بالفيديو.. مزاد حماسي على «فقعة» وبيعها بسعر لا يصدق

بالفيديو.. مزاد حماسي على «فقعة» وبيعها بسعر لا يصدق
أميرة خالد(صدى):

وثق مقطع فيديو مزاد علنى على “فقع ” شهد حماس شديد وصولاً لسعر لا يصدق ، وقيل أنه في قطر .

وأظهر الفيديو تجمع المشاركن في المزاد الذي بدأ بسعر 1500 ريال ، ومزايدة ومغالاة الراغبين في شرائه حتى استقر على سعر 4800 ريال .

وحقق الفيديو تداول واسع على مواقع التواصل الإجتماعي ، وسط حالة من الجدل حول أهمية “الفقع ” وسر وصوله إلى هذا السعر الذي يشتري 5 ذبائح على حد قول أحد المتابعين .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1204 ] نشر منذ 22 دقيقة

فقعه نوع من الأكل ثاني يوم مصيرها المرحاض اعزكم الله

ليس من المقتنيات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *