16 مدرسة تطبق أنموذج التميز بتعليم عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

أقرت القيادات التعليمية في الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير التوسع في تطبيق أنموذج التميز في 16 مدرسة للبنين والبنات بمختلف القطاعات ، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس برئاسة مدير عام التعليم سعد الجوني ، وتزامنا مع إطلاق أول نموذج للتميز بتشريف وحضور من سمو أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال في متوسطة تمنية وثانوية أم القرى .

وأوضحت مديرة مركز عسير للتميز فاطمة أبو ملحة أن فكرة المبادرة تقوم على الريادة في تميز الأداء المدرسي محليا وإقليميا وعالميا ، والعمل على نشر ثقافة التميز في المدارس بجميع مكوناتها ، وبناء برامج التحسين لأداء المدرسة استنادا على معايير ومؤشرات مقننة ومحكمة ، إضافة إلى تمكين المدارس من ممارسة التميز ، وتأهيلها للجوائز والاعتمادات المحلية والإقليمية والعالمية ، وبناء بيوت خبرة لنماذج تميز مختلفة ، لافتة إلى أنه تم اعتماد آلية ومراحل تنفيذها وفق خطة زمنية على امتداد أسابيع الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري في المدارس المرشحة للتنفيذ وهي : ثانوية المملكة التابعة لمكتب تعليم وسط أبها للبنين ، ومتوسطة وثانوية الشرف “بنات ” ومتوسطة تمنية وثانوية أم القرى ، وابتدائية أسيد بن حضير ، التابعة لمكتب شرق أبها ، وثانوية باحة ربيعة بالسودة التابعة لمكتب شمال أبها “بنين” ، وثانوية الفواز ” بنين “، وابتدائية ومتوسطة تحفيظ الواديين ” بنات ” التابعة لمكتبي تعليم أحد رفيدة “بنين”و” بنات “، و ثانوية الفيصل بخميس مشيط ” بنين ” ، وابتدائية التحفيظ الأولى بخميس مشيط “بنات” ، التابعة لمكتبي التعليم بخميس مشيط للبنين والبنات ، و متوسطة الحمية وثانوية أحد التابعة لمكتب تعليم وادي ابن هشبل “بنين ” ، والثانوية الأولى بوادي ابن هشبل التابعة لمكتب تعليم وادي ابن هشبل “بنات ” ، و ثانوية الشيخ محمد بن عبدالوهاب التابعة لمكتب التعليم بطريب ، و ابتدائية ومتوسطة عضاضة التابعة لمكتب تعليم الشعف للبنات ، وابتدائية آل عرفان التابعة لمكتب التعليم بالعرين للبنات .

يذكر أن عاصر المبادرة تشمل : الموارد البشرية و البيئة المكانية والقيادة الإدارية والمسؤولية المجتمعية .