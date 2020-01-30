بقبلة وفستان قصير.. فوز العتيبي تشارك متابعيها بصورة وفيديو جرئ

متابعة- أميرة خالد(صدى):

نشرت فوز العتيبى، على حسابها الرسمى بموقع تويتر، مقطع فيديو وصورة جرئية برفقة زوجها بإحدى المواقع السياحية.

وظهرت العتيبي فى الصورة بفستان أبيض قصير، وهى بين أحضان زوجها وتقبله، فى حين ظهرت فى الفيديو، الذى لا يتعدى مدته بضع ثوانى، بظهرها مرتدية نفس الفستان الذى ظهرت به فى الصورة.

وكتبت العتيبى معلقة على الصورة :”حبيت اشاركم هالصوره عشانكم فقدتوني وطلبتوا ارجع أشاركم صوري لكن اذا بترجعون تنتقدوني أظن من حقي اخفف او امتنع عن مشاركتكم”.

كما علقت على الفيديو الذى نشرته قائلة :”احب الفساتين اللي كذا تليق لي بس المشكله ما ألقى مثلها كثير”.

وتأتى تلك الصور والفيديوهات استكمالا لما اعتادت عليه العتيبى من نشره على حسابها الرسمى بموقع تويتر من سلوكيات تتسم بالجراءة.