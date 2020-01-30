بالفيديو.. الصين تنتهي من بناء مستشفى مكافحة «كورونا» في 7 أيام

بكين(صدى):

تمكنت السلطات الصينية من إنجاز بناء أول مستشفى لمكافحة فيروس “كورونا” في موقع بالقرب من مدينة “ووهان”، في سبعة أيام فقط، بعد أن كان مقرراً أن يتم بنائه في عشرة أيام.

وأوضحت وسائل إعلام صينية أن الصحة تمكنت من نقل الدفعة الأولى من مرضى فيروس “كورونا” إلى المركز الطبي الإقليمي في جبل دابي.

وأضافت أن المشروع في أكتمل غضون 48 ساعة بفضل الجهود المشتركة لموظفي شركات البناء وشركات المرافق وضباط الشرطة شبه العسكرية.