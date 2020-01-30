برشلونة يسابق الزمن للتعاقد مع بديل «سواريز» ويحدد مبلغ الصفقة

طلال الغامدي(صدى):

كشفت تقارير صحفية عن تسابق نادي برشلونة للتعاقد مع المهاجم الشاب “فرانشيسكو ترينكاو” نجم نادي سبورتنج براجا البرتغالي خلال سوق الإنتقالات الشتوية التس ستغلق أبوابها غداً الجمعة 31 يناير .

وحددت إدارة النادي مبلغ 20 مليون يورو لحسم الصفقة المرتقبة بعد فشل مفاوضات سابقة لضم رودريجو نجم فالنسيا ، والغابوني أوبامبانج نجم آرسنال الإنجليزي .

وكان مهاجم برشلونة لويس سواريز قد تعرض لإصابة ستجبره على الغياب عن الملاعب لمدة 4 أشهر ، ما دفع البارسا للتسابق مع الزمن لضم مهاجم بديل قبل غلق أبواب الميراتو الشتوي .