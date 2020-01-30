برشلونة يسابق الزمن للتعاقد مع بديل «سواريز» ويحدد مبلغ الصفقة
كشفت تقارير صحفية عن تسابق نادي برشلونة للتعاقد مع المهاجم الشاب “فرانشيسكو ترينكاو” نجم نادي سبورتنج براجا البرتغالي خلال سوق الإنتقالات الشتوية التس ستغلق أبوابها غداً الجمعة 31 يناير .
وحددت إدارة النادي مبلغ 20 مليون يورو لحسم الصفقة المرتقبة بعد فشل مفاوضات سابقة لضم رودريجو نجم فالنسيا ، والغابوني أوبامبانج نجم آرسنال الإنجليزي .
وكان مهاجم برشلونة لويس سواريز قد تعرض لإصابة ستجبره على الغياب عن الملاعب لمدة 4 أشهر ، ما دفع البارسا للتسابق مع الزمن لضم مهاجم بديل قبل غلق أبواب الميراتو الشتوي .
اترك تعليقاً