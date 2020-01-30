فتاة تقتل زوجها بسكين المطبخ بعد شهرين من الزفاف وتمشي في جنازته!

القاهرة(صدى):

تجردت عروس مصرية من أي مشاعر للإنسانية وأقدمت على قتل زوجها بلا رحمة وإلقاء جثته بالشارع بعد مضي شهرين فقط على زفافهما .

وفي التفاصيل ، فقد قامت الفتاة الشيطانة بقتل الرجل بسكين المطبخ دون سبب معروف ، ثم قامت بإلقاء جثته بالشارع بالتعاون مع ابنة خالتها .

وعلى الفور أبلغ الأهالي والد القتيل بجثته فهرول كالمجنون إليه بينما كانت المجرمة تبكي أمامه قائلة : يا حبيبي يا محمد هتسيبني لمين ! .. وادعت أن أصدقائه هم من قتلوه .

وبالفعل انطلى تمثيلها ودموعها على أهل زوجها بعدما ظلت تبكي أمامهم ، حتى جاءت الشرطة وكشفت وجود دماء تحت البطانية على سرير القتيل ليتم القبض عليه بتهمة القتل العمد كما تم القبض على ابنة خالتها التي عاونتها في الجريمة البشعة .