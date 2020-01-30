فتاة تقتل زوجها بسكين المطبخ بعد شهرين من الزفاف وتمشي في جنازته!
تجردت عروس مصرية من أي مشاعر للإنسانية وأقدمت على قتل زوجها بلا رحمة وإلقاء جثته بالشارع بعد مضي شهرين فقط على زفافهما .
وفي التفاصيل ، فقد قامت الفتاة الشيطانة بقتل الرجل بسكين المطبخ دون سبب معروف ، ثم قامت بإلقاء جثته بالشارع بالتعاون مع ابنة خالتها .
وعلى الفور أبلغ الأهالي والد القتيل بجثته فهرول كالمجنون إليه بينما كانت المجرمة تبكي أمامه قائلة : يا حبيبي يا محمد هتسيبني لمين ! .. وادعت أن أصدقائه هم من قتلوه .
وبالفعل انطلى تمثيلها ودموعها على أهل زوجها بعدما ظلت تبكي أمامهم ، حتى جاءت الشرطة وكشفت وجود دماء تحت البطانية على سرير القتيل ليتم القبض عليه بتهمة القتل العمد كما تم القبض على ابنة خالتها التي عاونتها في الجريمة البشعة .
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2828 ] نشر منذ 53 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل
استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم
ولاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33090 ] نشر منذ 4 دقائق
ايش اللي حاصل في مصر
كل يوم تقتل الزوجه زوجها بالتعاون مع عشيقها او ابنة خالتها
لا حول ولا قوة الا بالله
صار القتل سهل جدا عندهم