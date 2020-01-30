مريم حسين تكذب «الجسمي» وتناضل مجددًا لمنع قرار حبسها لمدة سنة

مليكة فؤاد(صدى):

رفضت الفنانة المغربية مريم حسين الاستسلام على ما حكم به القضاء الإماراتي بشأن حبسها لمدة شهر وإبعادها عن دولة الإمارات، وذلك على أثر قضيتها وخلافاتها المعروفة مع الإعلامى الإمارتى صالح الجسمى.

وأعلنت الفنانة،في تصريحات لها على حسابها الرسمى بتطبيق ”سناب شات”، أنها قامت بكافة إجراءات الخاصة بالاستئناف على الحكم الصادر ضدها.

وكذبت ما قاله الإعلامى صالح الجسمى بشأن أن الحكم الصادر بحقها حكم نهائى، حيث قالت:” إذا كان هذا الشخص (ص.ج) الذي كتب بسنابه، إن هذا الحكم الأخير والنهائي حتى بالتمييز، فكيف ومن وين له الخبر قبل لا يتحول الملف حقي للقضاء اللي بالتمييز؟ اترك لكم التحليل” .

يذكر أن الحكم الصادر ضد الفنانة المغربية كان بتهمة السب والقذف، وتتضمن الحكم أيضا براءة الإعلامى صالح الجسمى من ذات التهمة.