حقيقة ربط نظام الإجازات بـ«الجوازات» للكشف عن الموظفين المسافرين بـ«إجازات طبية»
كشف المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية “سلطان الظاهر ” عدم صحة الأنباء المتداولة حول ربط انظام الإجازات بالإدارة للعامة للجوازات للكشف عن سفر بعض الموظفين الحاصلين على اجازات طبية للدول المجاورة بالمخالفة للنظام .
وأكد أن هذه المعلومات غير صحيحة وهي مجرد شائعات تتسبب في التأثير على نفسية العاملين بالقطاع الحكومي وتشوش عليهم ، وليس وارداً على الإطلاق إصدار مثل تلك القرارات .
وكانت أنباء قد تداولت حول ربط نظام الإجارات الطبية بنظام حركة الدخول والخروج في المنافذ مع ديوان الخدمة للكشف عن المسافرين بعد غيابهم عن العمل بأعذار طبية .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1201 ] نشر منذ 19 دقيقة
المفروض يوجد مستشفى الخدمة المدنية خاص بموظفين الدولة والمتقاعدين..
يعالج ويمنح الإجازات كنوع من التأمين الصحي للموظفين والمتقاعدين…
وبما أننا نعيش غصر الإستثمار حسب رؤية 2030..
لا مانع من علاج غير الموظفين والمتقاعدين في مستشفيات الخدمة المدنية برسوم اقل من المستشفيات الخاصة.
الفكرة مأخوذة
من مستشفيات الأمن العام والجيش والحرس