حقيقة ربط نظام الإجازات بـ«الجوازات» للكشف عن الموظفين المسافرين بـ«إجازات طبية»

حمود العنزي(صدى):

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية “سلطان الظاهر ” عدم صحة الأنباء المتداولة حول ربط انظام الإجازات بالإدارة للعامة للجوازات للكشف عن سفر بعض الموظفين الحاصلين على اجازات طبية للدول المجاورة بالمخالفة للنظام .

وأكد أن هذه المعلومات غير صحيحة وهي مجرد شائعات تتسبب في التأثير على نفسية العاملين بالقطاع الحكومي وتشوش عليهم ، وليس وارداً على الإطلاق إصدار مثل تلك القرارات .

وكانت أنباء قد تداولت حول ربط نظام الإجارات الطبية بنظام حركة الدخول والخروج في المنافذ مع ديوان الخدمة للكشف عن المسافرين بعد غيابهم عن العمل بأعذار طبية .