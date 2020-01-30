لأول مرة..النساء يشاركن في بطولة البلوت بالرياض وجوائز بقيمة 2 مليون ريال

نواف السالم(صدى):

كشفت الهيئة العامة للترفيه عن تحضير جوائز بقيمة 2مليون ريال للفائزين في بطولة شتاء الرياض للبلوت والتي ستقام الخميس المقبل الموافق 6 فبراير وحتى 13 من نفس الشهر ، وتشارك فيها النساء لأول مرة .

ودعت الهيئة للمشاركة في البطولة وتسجيل الأسماء عبر الرابط الإلكتروني للمسابقة التي تجذب عشاق اللعبة في المملكة على اختلاف الفئات العمرية .

كما أوضحت أن عدد المشاركين وصل إلى 16 ألف مشارك من الرجال والنساء ، وسيتم عقد اللعبة في 8000 مباراه على 512 طاولة .