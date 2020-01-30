بالفيديو.. الأمير سلطان بن سلمان يطيب بخاطر طفل معاق امتلكته الرهبة أثناء تلاوة القرآن
شهد الحفل الختامى لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن للأطفال ذوي الإعاقة، يوم أمس، موقف إنسانى بطله الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين، وطفل من ذوي الإعاقة امتلكته الرهبة أثناء تلاوة القرآن.
وبدأ الموقف عندما حاول الطفل قراءة التلاوة الافتتاحية للحفل شعر برهبة من الحضور جعلته يرتبك، وعندما لاحظ الأمير سلطان بذلك دعا الطفل حيث حاول تهدئته وجبر خاطره.
وتبادل الأمير سطان أطراف الحديث مع الطفل، وساعده في قراءة سورة الإخلاص، ثم وجه بعض كلمات رقيقة تمدح الطفل.
يذكر أن الحفل تم تحت رعاية وبحضور السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان.
شيّووووون[ عدد التعليقات: 241 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله يجزاهم خير على ادخال السرور لقلب هذا الطفل شفاه الله وعافاه وجميع مرضى المسلمين