لاعب النصر «الأحمدي» يجري عملية جراحية في الرباط الصليبي

محمد السعران(صدى):

أجرى لاعب نادي النصر السعودي للفئات السنية احمد بن ماجد الأحمدي عملية جراحية للرباط الصليبي في الركبة اليمنى في احد المستشفيات المتخصصة بالرياض تكللت ولله الحمد بالنجاح وسيبدأ برنامج العلاج الطبيعي بعد تماثله للشفاء في احد المراكز الرياضية المتخصصة .

اللاعب الأحمدي قدم شكره الجزيل لرئيس مجلس إدارة نادي النصر الدكتور / صفوان السويكت الذي بادر باهتمامه ودعمه منذ تعرضه للإصابة حتى انتهاء العملية .

قائلا ان اهتمام سعادته ومدير الفئات السنية بالنادي وكافة زملائي اللاعبين دورا كبيرا في استقرار حالتي النفسية وارتفاع معنوياتي للعودة السريعة بإذن الله بعد انتهاء برنامجي العلاجي .

حيث اجرى لي البرفسور الدكتور سالم الزهراني هذه العملية مساء أمس الأربعاء 4/6/1441 هـ بمستشفى الحبيب الطبي عمليه الرباط الصليبي في الركبة اليمنى وسط متابعة من رئيس النادي وكافة المشرفين على الفئات السنية واعضاء النادي الذين تواصلوا بي ومدرب الفريق ومساعده وأخصائي العلاج الطبيعي بالنادي فالحمد لله على قضائه .

حيث اشعر بعد هذه العملية بتوفيق الله ثم تطمينات البروفسور الزهراني ان العودة ستكون سريعة بإذن الله.

وكان اللاعب الأحمدي قد تعرض لأصابه في الركبة اليمنى أثناء المباراة التي أقيمت بين نادي النصر وغريمه التقليدي نادي الهلال للفئات السنية.