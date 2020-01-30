مكافحة الشائعات توضح حقيقة اختراق «سلفة» لحسابات واتسآب وسحبها للأموال

حمود العنزي(صدى):

كشفت هيئة مكافحة الشائعات عدم صحة الأنباء المتداولة عن شركة “سلفة “والتي تروج لإختراقها الحسابات الشخصية على تطبيق “واتسآب ” .

وأكدت مكافحة الشائعات أن “سلفة ” شركة تقنية مالية مرخصة من قبل مؤسسة النقد رسمياً وموقعها الإلكتروني آمن .

وكانت أنباء قد تداولت عبر واتسآب تحذر من الدخول على موقع ” سلفة ” التي تم إطلاقها بشكل تجريبي قبل عدة أيام ، تحت عنوان ” موقع سلفة يخترق حسابك ويسحب أموالك ” .

الجدير بالذكر أن “سلفة ” شركة متخصصة في مجال التقنيات المالية تهدف للتمويل الشخصي الطارئ والسريع المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بحيث تُقدم مبالغ فورية صغيرة -تتراوح بين ألف ريال وخمسة آلاف ريال- لمساعدة الأفراد على تلبية احتياجاتهم الطارئة والمستعجلة .