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  3. مكافحة الشائعات توضح حقيقة اختراق «سلفة» لحسابات واتسآب وسحبها للأموال

مكافحة الشائعات توضح حقيقة اختراق «سلفة» لحسابات واتسآب وسحبها للأموال

مكافحة الشائعات توضح حقيقة اختراق «سلفة» لحسابات واتسآب وسحبها للأموال
حمود العنزي(صدى):

كشفت هيئة مكافحة الشائعات عدم صحة الأنباء المتداولة عن شركة “سلفة “والتي تروج لإختراقها الحسابات الشخصية على تطبيق “واتسآب ” .

وأكدت مكافحة الشائعات أن “سلفة ” شركة تقنية مالية مرخصة من قبل مؤسسة النقد رسمياً وموقعها الإلكتروني آمن .

وكانت أنباء قد تداولت عبر واتسآب تحذر من الدخول على موقع ” سلفة ” التي تم إطلاقها بشكل تجريبي قبل عدة أيام ، تحت عنوان ” موقع سلفة يخترق حسابك ويسحب أموالك ” .

الجدير بالذكر أن “سلفة ” شركة متخصصة في مجال التقنيات المالية تهدف للتمويل الشخصي الطارئ والسريع المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بحيث تُقدم مبالغ فورية صغيرة -تتراوح بين ألف ريال وخمسة آلاف ريال- لمساعدة الأفراد على تلبية احتياجاتهم الطارئة والمستعجلة .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 240 ] نشر منذ 15 دقيقة

عجزت وانا اقنع الناس انها شركة مرخصة من قبل مؤسسة النقد لكن لا حياة لمن تنادي

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