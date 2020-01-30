أول تعليق لأرملة نجم كرة السلة الأمريكي الراحل كوبي براينت

ماجد محمد(صدى):

وجهت فانيسا أرملة نجم كرة السلة الأمريكي الراحل كوبي براينت رسالة شكر إلى كل من دعمها هى وبناتها خلال الفترة العصيبة التى عاشوا فيها جراء رحيل زوجها وابنتها البالغة من العمر 13 عامًا في حادث تحطم الطائر الهليكوبتر التى استقلوها يوم الأحد الماضى.

وقالت فانيسا، موقع إنستجرام، في أول تعليق لها على الحادث، أنها أصبحت محطمة تماما، مؤكدة أن زوجها الراحل كان زوجا وأب رائع لبناتها.

وعبرت عن حزنها الشديد لرحيل نجلتها، مضيفة أنها لا تجد أى كلمات لوصف ما تشعر به من ألم.