«الصحة» تتفاعل مع تساؤل مواطن قادم من الصين ويشعر بإرتفاع في درجة الحرارة !
تفاعلت وزارة الصحة مع شكوى مثيرة للقلق لمواطن قادم من الصين ويشعر بإرتفاع في درجة الحرارة في ظل تفشي فيروس كورونا الجديد هناك .
وجاء في سؤال المواطن ” أنا قادم من الصين وأشتكي من ارتفاع في الحرارة وضيق في لتنفس ..ماذا أفعل ؟
وأوضحت وزارة الصحة أنه يجب التوجه في مثل تلك الحالات لأقرب مستشفى والتواصل مع وزارة الصحة على الهاتف ” 937 ” للمزيد من الإستفسارات .
وكانت وزارة الصحة قد اتخذت عدة تدابير بالتعاون مع “الطيران المدني ” للتأكد من خلو المطارات سواء المسافرين أو العائدين من الصين ، كما قامت بحملة توعوية ضد الفيروس الخطير مبهة إلى ضرورة الإلتزام بالتعليمات .
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