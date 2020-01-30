«الصحة» تتفاعل مع تساؤل مواطن قادم من الصين ويشعر بإرتفاع في درجة الحرارة !

نايف السالم(صدى):

تفاعلت وزارة الصحة مع شكوى مثيرة للقلق لمواطن قادم من الصين ويشعر بإرتفاع في درجة الحرارة في ظل تفشي فيروس كورونا الجديد هناك .

وجاء في سؤال المواطن ” أنا قادم من الصين وأشتكي من ارتفاع في الحرارة وضيق في لتنفس ..ماذا أفعل ؟

وأوضحت وزارة الصحة أنه يجب التوجه في مثل تلك الحالات لأقرب مستشفى والتواصل مع وزارة الصحة على الهاتف ” 937 ” للمزيد من الإستفسارات .

وكانت وزارة الصحة قد اتخذت عدة تدابير بالتعاون مع “الطيران المدني ” للتأكد من خلو المطارات سواء المسافرين أو العائدين من الصين ، كما قامت بحملة توعوية ضد الفيروس الخطير مبهة إلى ضرورة الإلتزام بالتعليمات .