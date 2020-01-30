النفط ينخفض في ظل انتشار فيروس كورونا وارتفاع مخزونات الخام

وكالات(صدى):

انخفضت أسعار النفط اليم الخميس، لتستأنف تراجعها بعد أن استقرارها لفترة وجيزة في وقت سابق من الأسبوع الجاري، في الوقت الذي ينتشر فيه القلق من التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا في الصين، بينما أدى ارتفاع فاق التوقعات في مخزونات الخام الأمريكية إلى تفاقم المعنويات السلبية في السوق.

وتراجع خام القياس العالمي برنت 62 سنتا أي واحدا بالمئة إلى 59.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 0623 بتوقيت جرينتش، بعد أن زاد 0.5 بالمئة أمس الأربعاء.

وتراجع الخام الأمريكي 51 سنتا أي واحدا بالمئة إلى 52.82 دولار للبرميل بعد أن انخفض 0.3 بالمئة في الجلسة السابقة.