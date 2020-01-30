فيديو خادش لفاشنيستا كويتية شهيرة يثير ضجة كبيرة

خالد الظفيري(صدى):

أثارت فاشنيستا كويتية شهيرة موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت في فيديو وهي توبخ طفلها بألفاظ خادشة للحياء.

وظهرت الفاشنيستا الشهيرة “نهى” في المقطع الذي وثقته كاميرا المراقبة في الغرفة، وهي تقف أمام طفلها وتقوم بسبّه بألفاظ غير لائقة، ما عرضها لانتقادات كبيرة.

ودافع ناشطون عن الفاشنيستا، مشيرين إلى أن ما ورد في الفيديو من ألفاظ الكثير يستخدمها في البيت وأن هذا من الخصوصية التي لا يجب اقتحامها، فيما رأى أن هذه الألفاظ خارجة للغاية ولا يجب أن تقال لطفل في هذا العمل أيا كان الخطأ.

