الأرصاد: هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان

جازان(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات أبو عريش، والدائر، والريث، والطوال، و العيدابي، وصامطة، وفيفا، وهروب، كما نبهت الهيئة من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة جيزان ومحافظات الدرب، وصبيا، وفرسان، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً – بمشيئة الله -.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.