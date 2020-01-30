المقصود بمنع التعامل المالي بعد إلغاء إيقاف الخدمات

فهد القزيز(صدى):

صدرت مؤخرًا تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الخاص بنص منع التعامل المالي مع الصادرة بحقهم أحكام تنفيذ، بعد إلغاء إيقاف الخدمات.

وبحسب ما جاء في التعديلات، فسوف يتم منع المنفذ ضده من بيع وشراء العقارات وإفراغها، كما سيتم منعه من صرف الشيكات، وإيقاف إصدار صكوك توكيل عنه ووأيضا التفاويض المباشرة وغير المباشرة في الأموال وما يؤول إليها وصولا إلى صدور أمر بالإفصاح عن أمواله القائمة وعما يرد إليه مستقبلا وحجزها وذلك بمقدار الدين المحكوم به في حال مماطلته.

وكذلك سيتم منعه المنفذ ضده من القروض البنكية، وإيقاف حساباته، أما فيما يتعلق بالموقوفة خدماتهم حالياً فسيستفيدون من القرار الجديد على مراحل.

وتوفر ضوابط مدة الحبس التنفيذي، ممن صدرت بحقهم أحكام تنفيذ، استقرارًا لبيوتهم حيث شملت الضوابط استرعاء سن المنفذ ضده ووضعه الأسري.

ولا يعتبر إيقاف الخدمات تفريطا في رد الحقوق لأصحابها بقوة القانون، خاصة وأن التعديلات تتضمن خطوات تمنح المدين فرص للوفاء بدينه أو متابعة مستحقاته لدى الغير، وبالتالى عدم إهدار الحقوق.