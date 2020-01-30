مواطن يتسبب في حبس زوجته المعلمة وفتاة تتسبب في حبس والدها بدافع «الكفالات المالية»
تعد قضايا الكفالات المالية من أكثر القضايا التي تورط بعض المواطنين والمواطنات في السجون بعد العجز عن الإيفاء بالمبالغ المالية المطلوبة .
وكشفت مصادر عدلية عن حالتين تقبعان في السجون ، أحدهما لأب سبعيني ” 77 عام ” قام بكفالة ابنته المديونة كفالة مالية تنفيذية وحرر شيكات بديونها للسداد وإخراجها من السجن ، إلا أنه عجز هو الآخر عن السداد وتم حبسه .
وقالت المصادر أن الإبنه قدمت ما يثبت للمحكمة إعسارهما عن السداد ولا تزال القضية منظورة .
أما الحالة الثانية فهي لمعلمة قامت بالكفالة المالية لزوجها الملزم بسداد 3 مليون ريال لإخراجه من السجن ، وقدمت للمحكمة كشف حساب بنكي يثبت راتبها وقدرتها على السداد لكنها لم تفي بالمبلغ فتم حبسها هي الأخرى .
تركي بن حميد[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 47 دقيقة
الكفالة اولها شهامة وأخرها ندامه …. لا حول ولا قوة الا بالله .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1198 ] نشر منذ 45 دقيقة
كلمه ” شوك ” المؤلم لو دعس عليه الإنسان حافيا…
يجب وضعها في البال وتجنبها
ش: شراكه
و: وكاله
ك: كفاله
رااايق[ عدد التعليقات: 7934 ] نشر منذ 20 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا بالله ***