مواطن يتسبب في حبس زوجته المعلمة وفتاة تتسبب في حبس والدها بدافع «الكفالات المالية»

عادل الحربي(صدى):

تعد قضايا الكفالات المالية من أكثر القضايا التي تورط بعض المواطنين والمواطنات في السجون بعد العجز عن الإيفاء بالمبالغ المالية المطلوبة .

وكشفت مصادر عدلية عن حالتين تقبعان في السجون ، أحدهما لأب سبعيني ” 77 عام ” قام بكفالة ابنته المديونة كفالة مالية تنفيذية وحرر شيكات بديونها للسداد وإخراجها من السجن ، إلا أنه عجز هو الآخر عن السداد وتم حبسه .

وقالت المصادر أن الإبنه قدمت ما يثبت للمحكمة إعسارهما عن السداد ولا تزال القضية منظورة .

أما الحالة الثانية فهي لمعلمة قامت بالكفالة المالية لزوجها الملزم بسداد 3 مليون ريال لإخراجه من السجن ، وقدمت للمحكمة كشف حساب بنكي يثبت راتبها وقدرتها على السداد لكنها لم تفي بالمبلغ فتم حبسها هي الأخرى .